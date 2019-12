NEANCHE A LORO PIACEVA IL SOGGETTO RITRATTO



Il Corriere Fiorentino oggi racconta una storia curiosa che ha come vittima Denis Verdini. I ladri sono entrati nell’abitazione di Pian de’ Giullari la scorsa settimana, quando l’ex parlamentare e coordinatore di Forza Italia non si trovava in città.

E hanno anche annerito un dipinto che ritrae Matteo Salvini.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Comando provinciale, poi intervenuti sul posto, i malviventi avrebbero forzato una finestra della villa e a quel punto sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, dove hanno avuto tutto il tempo per mettere a soqquadro le stanze.

Che cosa i ladri abbiano portato via è ancora troppo presto per saperlo: soltanto nelle prossime ore si potrà stabilire con esattezza quali siano gli oggetti rubati.

Una cosa, però, è certa: i ladri sono stati attratti da un quadro raffigurante il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che non ha mai nascosto di vivere una storia d’amore con Francesca Verdini, figlia di Denis.

Che cosa avrebbero fatto i ladri? Avrebbero preso un accendino per poi annerire il dipinto che raffigura proprio Salvini.

Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sarebbero poi passati dalla finestra che avevano forzato. Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di trovare qualche indizio utile attraverso eventuali impronte digitali.

Da alcuni giorni vengono passate al setaccio anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

