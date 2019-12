IL MIGLIOR COMMENTO SOCIAL: “ALLORA QUESTI GIOVANI NON SONO PROPRIO DA BUTTARE, C’E’ ANCORA SPERANZA NEL FUTURO”



La senatrice della Lega Roberta Ferrara ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di una ragazza che fa il gesto del dito medio a Matteo Salvini mentre lui dorme in aereo.

Nello scatto non ci sono indicazioni di luogo ma la Ferrara ha messo l’immagine per prendersela, chissà perché, con le Sardine: “Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme. (Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio.)”.

Peccato che non esista acun elemento per sostenere che la ragazza sia una sardina, per noi è semplicemente una PATRIOTA.

Quando è stata postata sulla pagina della senatrice Ferrara la foto circolava già da quasi un’ora: a pubblicarla per prima la pagina facebook IntrashTtenimento.

I sovranisti hanno subito gridato al reato di lesa capitanità, visto che secondo loro è vietato sfottere il Capitano. “Complimenti a suoi genitori che hanno saputo educare la propria figlia!”, scrive Daniele mentre Grace è più esplicita: “Imbecille perché non l.hai fatto quando ha aperto GLI occhi???? Almeno parlevate x un po’ e ti avrebbe fatto GLI Auguri di buone feste carogna vile”.

Come no, Cuor di Leone è notoriamente uno che affronta gli avversari e non scappa.

Inutile dire che su IntrashTtenimento i commenti hanno un tono completamente diverso: ” Ironica divertente e Coraggiosa.Viva le donne che ci mettono anche la faccia…Sempre!”, scrive Tiziana, mentre Andrea è Ok Boomer ma meno esplicito: “Allora questi giovani non sono proprio da buttare… c’è speranza nel futuro…”.

(da agenzie)