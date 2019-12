SALE A ROMA, VOLEVA ANDARE A MILANO E SI RITROVA A NAPOLI



Disavventura per Daniela Santanchè. La parlamentare di Fratelli d’Italia era intenzionata a fare una sorpresa al figlio rientrando a casa per cena ma in stazione, probabilmente a causa della fretta, ha sbagliato treno e anziché andare a Milano è finita a Napoli.

È stata lei stessa, ancora infastidita per quanto accaduto, a raccontare quello che era successo su Instagram: “Finisco il lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa, anche perché c’era ospite la fidanzatina di mio figlio. Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli. Ho chiesto al capotreno se ci fossero fermate prima ma mi ha detto che era diretto”. Rimediare è stato impossibile: quel treno era in forte ritardo, e all’arrivo a Napoli non ce ne erano altri in partenza per Milano. La parlamentare, quindi, ha dovuto pernottare nella città partenopea.

(da Fanpage)