OTTO MISURE CAUTELARI… IL POLITICO, ACCUSATO DI AVER PAGATO 15.000 EURO PER UN PACCHETTO DI VOTI, SI DIMETTE DALLA GIUNTA… E’ IN QUINTO CASO DI UN ESPONENTE DI FDI IN RAPPORTI CON LA MAFIA



C’è l’assessore regionale del Piemonte Roberto Rosso, 59 anni, avvocato, rappresentante di Fratelli d’Italia, tra gli otto arrestati all’alba per scambio elettorale politico-mafioso.

Secondo l’accusa, avrebbe chiesto voti ai clan per essere eletto in Regione alle elezioni del 26 maggio, vinte dal centrodestra: avrebbe pagato quindicimila euro in cambio della promessa di un “pacchetto” di preferenze.

Rosso aveva le deleghe per i rapporti con il Consiglio regionale, Semplificazione, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione e Diritti civili.

E’ anche capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Torino.

Originario di Trino, si divide tra il Vercellese e il Torinese, dove vive con la moglie a Moncalieri e dove stamani all’alba è stato arrestato.

Nel 2001 aveva sfidato Chiamparino nella corsa per diventare sindaco di Torino. A poche ore dal suo arresto Rosso ha rassegnato la dimissioni e il presidente Cirio assumerà le sue deleghe.

Lo spiega il coordinatore di Forza Italia Paolo Zangrillo: “Noi siamo garantisti e speriamo che Rosso possa dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui è accusato. Ho parlato con Cirio, sarà lui ad assumere le deleghe dell assessore”.

Il politico piemontese viene silurato seduta stante anche dal suo partito: “Ha aderito a Fratelli d’Italia da poco più di un anno. Apprendiamo che stamattina è stato arrestato con l’accusa più infamante di tutte: voto di scambio politico-mafioso. Mi viene il voltastomaco”, dice Giorgia Meloni, leader di Fdi.

E spiega: “Mi auguro dal profondo del cuore che dimostri la sua innocenza, ma annuncio fin da ora che Fratelli d’Italia si costituirà parte civile nell’eventuale processo a suo carico. Ovviamente, fin quando questa vicenda non sarà chiarita, Rosso è da considerarsi ufficialmente fuori da FdI”.

Il centrosinistra intanto chiede spiegazioni. “Lunedì ci sarà Consiglio Regionale del Piemonte e se non lo farà il Presidente Alberto Cirio chiederemo noi le comunicazioni in Aula” annuncia il consigliere regionale del Pd Diego Sarno.

Il blitz delle fiamme gialle è scattato all’alba di oggi: i militari hanno eseguito sette delle otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino.

In manette è finito anche l’imprenditore Mario Burlò, 46 anni, imprenditore, di Moncalieri, presidente di Oj Solution, un consorzio di imprese che opera nel settore del facility management. E’ anche vicepresidente nazionale di “Pmi Italia”, un’associazione che riunisce 200mila imprenditori in tutta Italia.

E’ molto conosciuto anche nell’ambiente sportivo, come sponsor di attività. L’accusa è associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro: sono in corso sequestri per milioni di euro su 200 tra imprese, immobili e conti correnti in Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. È lo sviluppo dell’indagine Carminius che aveva già portato ad arresti per ‘ndrangheta a Carmagnola e Torino.

Rosso, secondo l’accusa, avrebbe avuto i voti per le elezioni regionali del 26 maggio 2019, avvalendosi della mediazione di Enza Colavito e di Carlo De Bellis. Le indagini hanno messo in luce “ lo spessore criminale di Onofrio Garcea e Francesco Viterbo” che avrebbero riorganizzato gli assetti dell’organizzazione con Burlò, accusato di associazione esterna.

L’imprenditore avrebbe evaso il fisco attraverso la creazione di più società e indebite compensazioni di Iva, per oltre 16 milioni di euro. Il tutto “con il costante sostegno dei membri della cosca”.

Recentemente Burlò aveva comprato la villa del calciatore Arturo Vidal, oggi posta sotto sequestro. Rosso invece avrebbe avuto piena consapevolezza dell’infiltrazione mafiosa dei suoi interlocutori. “Per accaparrarsi i voti è sceso a patti con i mafiosi. Hanno stretto un accordo”, dice il procuratore generale Francesco Saluzzo

