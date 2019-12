IL CONSIGLIERE COMUNALE DI CITTA’ DI CASTELLO SAREBBE L’AUTORE DI UN COLPO A UNA SALA SCOMMESSE, LUI NEGA



Marco Gasperi, consigliere del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio comunale di Città di Castello oltre che candidato sindaco nel 2016 è accusato di rapina aggravata. Ha ricevuto un avviso di conclusione indagini per i fatti che risalgono il 10 aprile scorso ai danni della sala scommesse Gold Faraone.

A confermarlo al telefono con La Nazione Umbria di oggi è lui stesso che sottolinea però di essere sereno. «Non sono colpevole di nulla. Ho piena fiducia nelle istituzioni e nella magistratura. Non ho commesso alcun reato e chi non ha fatto niente non deve temere nulla…». A difenderlo è la sorella avvocato insieme al collega del foro di Palermo.

Scrive UmbriaJournal:

La notizia è stata diffusa ieri con un comunicato stampa dai carabinieri che riporta: «Un uomo con il volto travisato ed armato di pistola aveva fatto irruzione nell’esercizio, facendosi consegnare da una dipendente sotto la minaccia dell’arma, la somma di € 4.500 circa. Accertamenti, che sin dall’inizio avevano consentito ai Carabinieri di focalizzare l’attenzione sul giovane, abituale frequentatore della stessa sala scommesse, avevano già portato al sequestro dell’arma verosimilmente utilizzata nella rapina e legittimamente detenuta, nonché di alcuni capi di abbigliamento (cappellino, guanti etc) indossati dal presunto rapinatore.

I successivi approfondimenti, svolti anche sui filmati delle concitate fasi della rapina registrati dall’impianto di videosorveglianza della sala scommesse, oggetto tra l’altro di una approfondita relazione tecnica della “Sezione Fonica e Audiovideo” del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma (R.I.S.), hanno quindi permesso ai Carabinieri ed all’Autorità Giudiziaria, di cristallizzare gli elementi fondanti il pesante quadro indiziario, che ha dato origine al provvedimento notificato al giovane».

Marco Gasperi in un’intervista alla Nazione dichiara: “Sono sereno perché, anche se ci vorrà tempo, la verità verrà fuori. Non ho bisogno di dimettermi, non sono colpevole di nulla”.

(da “NextQuotidiano”)