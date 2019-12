“MARCATURA A UOMO” IERI SERA: SUCCESSO DEL MOVIMENTO N PIAZZA DEL POPOLO



Se fosse una partita di calcio, sarebbe una “marcatura a uomo” quelle delle Sardine nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini.

E così anche a Cesena il movimento delle Sardine si è riunito in contemporanea e in contrasto alla visita di Salvini, lunedì pomeriggio in piazza del Popolo, come è avvenuto a Rimini, Ravenna e infine Forlì, solo per stare in Romagna.

Circa un’oretta dopo la partenza dell’esponente del Carroccio dalla città malatestiana, arrivato per l’assemblea di Confcommercio e per incontrare i simpatizzanti al banchetto elettorale in centro, piazza del Popolo si è riempita dei manifestanti che hanno esibito quello che è ormai il loro emblema, vale a dire i piccoli pesci che nuotano stretti in banchi.“

L’appuntamento era per le 18 di lunedì, circa 3000 persone si sono così radunate nella piazza centrale della città, alla presenza del leader del movimento, il bolognese Mattia Santori.

Le “sardine cesenati” hanno rivendicato un loro primato, quello di essere state “sardine a loro insaputa”, quando lo scorso giugno i contestatori di Matteo Salvini si riunirono in piazza Amendola in occasione dell’arrivo dell’allora ministro dell’Interno per la campagna elettorale delle amministrative.

Anche allora, come poi è capitato sistematicamente nei mesi di novembre e dicembre, si verificò il copione ‘manifestazione e contro-manifestazione’ a pochi passi l’una dall’altra“

Il palco, sovrastato dagli striscione ‘Cesena non ha paura’ e da quello più goliardico ‘Piadania libera’, ha visto come relatore finale Santori, divenuto in poche settimane il volto più noto della protesta.

Stilettate a Salvini: “Il leone da tastiera quando va in piazza prende scoppole” (appena 400 persone ad ascoltarlo). I temi centrali del movimento: accoglienza, cambiamento climatico, legalità.

(da agenzie)