L’INIZIATIVA DI UOMINI E DONNE DEL IX REPARTO MOBILE



Gli agenti di polizia della Questura di Bari protagonisti delle cronache nazionali per un grande atto di solidarietà arrivato nei giorni di Natale. Il IX reparto Mobile di Bari ha donato un cospicuo quantitativo di generi alimentari in favore di associazioni impegnate nel sociale e in aiuto ai più bisognosi.

Cibo, per un valore di poco meno di sedicimila euro, che arriva dalla rinuncia a circa tremila buoni pasto maturati durante il corso del corrente anno da parte degli agenti. Dal suo canto l’azienda che gestisce la mensa del polifunzionale della polizia di Stato ha aggiunto una parte di donazione ai buoni pasto, convertendoli poi in derrate alimentari.

I prodotti sono stati donati all’associazione Incontra con sede a Bari, all’opera Salesiana Sacro Cuore con sede a Cisternino, alla Congregazione Suore dello Spirito Santo di Bari e alla Comunità educativa 16 agosto con sede a Bari.

“Un grazie anche a tutti coloro che, in questo periodo natalizio, hanno fatto donazioni” – I volontari dell’associazione Incontra, nella giornata di venerdì 20 dicembre, si sono recati nella caserma di via Cacudi a Bari e, coadiuvati dagli agenti, hanno caricato nel furgone associativo una ingente quantità di generi alimentari a lunga conservazione, che sono stati successivamente disposti sulle mensole del market solidale dell’associazione e quindi verranno donati alle oltre 600 famiglie in stato di bisogno assistite.

“L’associazione InConTra intende ringraziare sia il IX reparto mobile della Polizia di Stato di Bari che l’azienda di ristorazione per aver dimostrato sensibilità verso chi è meno fortunato – si legge nella nota di InConTra -. Un grazie anche a tutti coloro che, in questo periodo natalizio, hanno fatto donazioni in termini di giocattoli, beni alimentari e vestiario utili alle attività di volontariato associative”.

(da Fanpage)