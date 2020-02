MA CONTE HA LA PROVA DELLE TELEFONATE FATTE AI NUMERI GIUSTI



“Il presidente del Consiglio, se volesse chiamare un senatore, avrebbe la facoltà di farlo. Basta che telefoni, o mandi un wathsapp, al numero giusto…”: Matteo Salvini continua con la storia della telefonata di Giuseppe Conte sostenendo di non averla ricevuta.

Il presidente del Consiglio ieri ha raccontato che ha cercato di comunicare sia su Whatsapp che al telefono con il Capitano che però non ha mai risposto: “Non vorrei essere costretto, visto che ci sono ragioni di privacy, a rivelare il Whatsapp che ho mandato e a far vedere più telefonate senza nessuna risposta ricevuta. Chi è a capo dell’opposizione ha l’obbligo di non speculare e di non dire sciocchezze. Ci sarà un tavolo con l’opposizione perché noi siamo in piena trasparenza, lui potrà partecipare e informarsi. Nel frattempo dovrebbe astenersi dallo speculare”.

Ieri anche un sondaggio ha incoronato Salvini sciacallo del coronavirus: a dispetto della netta maggioranza di cui dispone il centrodestra nei sondaggi, la maggior parte del campione ha detto che sì, Salvini sta speculando.

Ma lui continua con la sceneggiata anche oggi: – “Mi premurerò di comunicare al premier queste che sono le proposte della Lega” per affrontare l’emergenza coronavirus “previa telefonata”.E aggiunge: “Per sentirci basta chiamare il numero giusto”.

(da “NextQuotidiano”)