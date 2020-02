IL DISCORSO AL SEMINARIO DEL SINDACATO DI POLIZIA COISP QUATTRO GIORNI FA: “IN UN PAESE NORMALE CI AVREBBERO GIA’ PRESO A CALCI IN CULO”… “ANNUNCIAVA PROVVEDIMENTI MA NON LI REALIZZAVA”… ASSUNZIONI SOLO GRAZIE ALLA LAMORGESE



Il capo della polizia Franco Gabrielli in un video “rubato” e girato il 24 febbraio, quando è tra gli ospiti del IV seminario formativo per dirigenti sindacali organizzato dal Coisp all’hotel Massimo D’Azeglio di Roma va all’attacco di Matteo Salvini, suo ex ministro dell’Interno: Gabrielli parla della chiusura dei presidi della polizia stradale, che oggi è motivo scontro tra polizia e sindacati e sul quale si è schierato più volte Salvini, criticando il governo per la soppressione di una ventina di uffici della Polstrada tra cui il distaccamento di Casalecchio di Reno, entrato nella campagna elettorale in Emilia Romagna.

Nel video Gabrielli parla dei nove agenti di Casalecchio che hanno realizzato appena 20 multe in un anno. E stronca la linea leghista: “In un Paese normale ci avrebbero già preso a calci nel sedere”, citando espressamente Salvini e l’ex sottosegretario Nicola Molteni: La Lega al governo non ha chiuso gli uffici? “Beh: grazie, Graziella e…”, dice Gabrielli lasciando in sospeso il famoso detto.

E sulla richiesta di inviare più personale, aggiunge: “Ah sì? Tua sorella. O tuo cugino”. Il video è pubblicato dal Giornale.

Gabrielli sottolinea che Salvini annunciava provvedimenti che poi non realizzava mai.

Quando era capo della polizia Gabrielli aveva difeso Salvini sulle divise che il Capitano indossava, sostenendo che fossero un gesto d’affetto. Successivamente, dopo la crisi del Papeete, aveva invece cambiato idea attaccando l’ex ministro per le scenette con le divise. La Lega, che con Gabrielli ha un pessimo rapporto e ha tra le sue file anche Gianni Tonelli, ex SAP, aveva poi attaccato il capo della polizia.

(da “NextQuotidano”)