“QUANDO ARRIVERA’ L’IMMUNITA’ DI GREGGE, IL VIRUS SI FERMERA’”



“Sono preoccupata per come l’Italia sta apparendo e sta apparendo come un Paese confuso. E questo non va bene”.

Così la virologa Ilaria Capua, ospite a Piazzapulita, su La7, in collegamento Skype da Gainesville, in Florida. La scienziata è tornata a parlare di come il nostro Paese sta affrontando l’emergenza coronavirus.

“Queste, purtroppo, sono epidemie che costano e bisogna mostrare unità, organizzazione e competenza” aggiunge. “Io sono preoccupata di questo, non sono assolutamente preoccupata per il virus”.

La virologa ha poi dichiarato: “Questo virus è uscito dalla giungla e si è ritrovato di fronte una prateria di semafori verdi. Essendo sconosciuto alla popolazione umana galoppa. Arriverà l’immunità di gregge e quindi i semafori rossi”

(da agenzie)