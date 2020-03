NO AL SOVRANISMO COMMERCIALE: LA GENTE COMPRA QUELLO CHE GLI PARE E MOLTI NON POSSONO PERMETTERSI COME LA GIORGIA DI COMPRARE I PRODOTTI PIU’ CARI



L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus deve far «salire» il sovranismo commerciale. È questa l’idea di Giorgia Meloni che, dopo aver detto che i cinesi hanno portato il virus in Italia, lunedì sera ha richiamato all’orgoglio nazional-patriottico anche in ambito di consumi.

Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, questa è l’occasione giusta per tornare a consumare prodotti Made in Italy, lasciando da parte quelli che vengono dall’estero.

Giorgia Meloni invita tutti i cittadini ad abbandonare il ‘fascino’ dei prodotti che provengono dall’estero: «Per me è molto importante che noi utilizziamo questa energia e questa consapevolezza del nostro valore, della nostra forza e della nostra capacità di essere uniti nei momenti che contano, il più possibile concretamente».

E in che modo? «Fratelli d’Italia sta lanciando una campagna che è ‘coraggio italiano’ e sapete cosa dobbiamo fare noi da qui al resto dei nostri giorni? Comprare prodotti italiani, mangiare prodotti italiani, aiutare l’agricoltura italiana, aiutare i nostri produttori che rischiano di stare in ginocchio. Perché una cosa l’abbiamo capita: non ci aiuteranno».

E’ opportuno ricordare alla Meloni quanto segue:

1) Chi non ci aiuta sono le nazioni governate dai suoi amici sovranisti, come nel caso della ripartizione dei profughi

2) L’Europa ci ha concesso di sforare per ben 25 miliardi per far fronte al Coronavirus e la Cina ci sta aiutando con l’invio di materiale sanitario

3) Personalmente compro quello che cazzo mi pare, tanto per essere chiari: non ho bisogno che qualche traditore della destra italiana mi indichi cosa è giusto e cosa è sbagliato.

4) La sedicente destra meloniana al servizio dei poteri forti finanziari non pare in grado di capire le esigenze di chi stenta ad arrivare a fine mese. La Meloni vada nei mercati rionali non solo per farsi i selfie e magari parlando con chi li frequenta forse capirà che non tutti hanno il suo stipendio e possono permettersi abiti firmati da stilisti italiani. Comprano abbigliamento cinese o made in India? Fanno bene, perchè sono a basso prezzo e permettono loro di vestire decorosamente e mantenere la propria dignità.

5) Vada a farsi un giro nei bazar di New Delhi dove tra bambini con pochi stracci addosso, una aspettativa di vita 15 anni più bassa della nostra, esseri umani che dormono sui marciapiedi e rovistano nella spazzatura, forse capirà che essere nati alla Garbatella è una fortuna e che la politica dovrebbe servire a far stare meglio i più poveri non a garantire i ricchi. Questa è la differenza tra una vera destra sociale e la patacca sovranista reazionaria.

