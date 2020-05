SE HA MOTIVO DI RICUSARE QUALCHE GIUDICE HA TUTTI GLI STRUMENTI PER FARLO, MA CONDIZIONARE I GIUDICI APPELLANDOSI AL CAPO DELLO STATO E’ UNA PRASSI DA REGIME… SALVINI HA AVUTO UN TRATTMENTO DI FAVORE, DOPO IL CASO “GREGORETTI” ANDAVA ARRESTATO PER IL PERICOLO DI REITERAZIONE DEL REATO (PUNTALMENTE AVVENUTO CON LA OPEN ARMS)



Il Tribunale dei ministri di Catania aveva contestato all’ex ministro dell’Interno di aver bloccato a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera italiana 131 migranti. “Nella sua qualità di ministro dell’Interno ha abusato dei suoi poteri”: è questa la motivazione con la quale i giudici catanesi hanno chiesto per due volte, al Senato di autorizzare il processo all’ex ministro dell’Interno contestandogli il reato di sequestro di persona. Autorizzazione concessa e quindi a ottobre inizierà il processo, mentre martedi’ prossimo la Giunta per le autorizzazioni a procedere dovrà esprimersi sulla richiesta del Tribunale dei ministri di Palermo per la vicenda Opne Arms, dove Salvini è indagato per “plurimo sequestro di persona aggravato”. Poi deciderà l’aula del Senato anche in questo secondo caso.

Salvini invece che pensare a difendersi nel processo, oggi pensa bene di condizionare il giudizio dei magistrati scrivendo a Mattarella:

“Come noto, a ottobre inizierà l’udienza preliminare innanzi al Gup presso il Tribunale di Catania ove sono chiamato a rispondere dell’ipotesi di sequestro di persona per fatti compiuti nell’esercizio delle mie funzioni di Ministro dell’Interno. Mi appello al Suo ruolo istituzionale, quale Presidente della Repubblica e del Csm, affinchè mi venga garantito, come deve essere garantito a tutti i cittadini, il diritto ad un processo giusto, davanti a un giudice terzo e imparziale”.

Il diritto garantisce “il giusto processo” a tutti i cittadini, non esistono privilegi, e si esprime attraverso tre gradi di giudizio. Nessun cittadino o politico ha mai pensato di scrivere al Presidente della Repubblica perchè gli venga garantito “un giusto processo”, è già sancito nella Costituzione.

Salvini ha già avuto un trattamento di favore (che nessuno cita) quando in presenza del primo reato di sequestro di persona per la Gregoretti si sarebbe dovuto richiedere alle Camera il suo arresto per una delle tre causali previste, ovvero la possibilità che “reiterasse il reato”. Cosa puntualmente avvenuta nel caso della Open Arms.

Oggi con quella nota al Quirinale inzia il condizionamento dei giudici che verranno ovviamente massacrati sui social sovranisti andando a spulciare nella loro vita privata magari “scoprendo” che al supermercato indossavano solo uno e non due guanti in fase di acquisto.

Conosciamo i metodi della macchina del fango dei nipitini di Mubarak.

Salvini non faccia il martire o la vittima del sistema, non ne ha le caratteristiche, non sempre si può scappare nella vita.

This entry was posted on Giovedì, Maggio 21st, 2020 at 21:24 and is filed under Giustizia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.