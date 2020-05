UNA FOTO DI MATTARELLA CHE RIDE ACCOMPAGNATA DA DUE RIGHE IN CUI UN GIORNALE SOVRANISTA LO ACCUSA DI NON AVER CELEBRATO LA “FESTA DELLA FAMIGLIA” SCATENA GLI INSULTI DEI SOLITI LEONI DA TASTIERA (TIMORATI DI DIO)



Ancora una volta i social si dimostrano lo specchio del Paese, o di parte di esso. E così accade che la Onlus Pro Vita & Famiglia condivide una serie di considerazioni in cui si attacca il governo e la Presidenza della Repubblica per non aver rilasciato dichiarazioni sulla Festa della Famiglia pubblicate su un giornale (nella giornata di ieri), e quel post inizia a raccogliere una serie di insulti a Mattarella.

Non tanto per il contenuto dell’articolo, ma per la foto scelta che mostra il capo del Quirinale ridere.

Insomma, la foto scelta – non da Pro Vita & Famiglia Onlus, ma dal giornale che ha riportato in un piccolo box le parole di Toni Brandi e Jacopo Coghe – ha, di fatto, aizzato i toni nei commenti degli utenti che seguono la pagina dell’associazione.

Il contenuto del pezzo, pochissime battute, è un’accusa alle istituzioni che non hanno rilasciato alcuna dichiarazione per la Festa della Famiglia mentre ne hanno lasciate per la giornata mondiale contro l’omofobia.

Ovviamente, per motivi di deontologia professionale, i nomi degli utenti (non possiamo parlare di persone dato che alcuni di loro commentano con profili palesemente fake, con nomi di fantasia e foto prese dal web) sono stati oscurati. Ma la mole di commenti e insulti a Mattarella è notevole.

Si tratta, per l’ennesima volta, di un attacco al Presidente della Repubblica, la carica più alta dello Stato. Accuse e insulti anche per la sua risata, decontestualizzata e che non ha nulla a che vedere con il contenuto di quell’articolo

(da Giornalettismo).