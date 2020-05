IL RISULTATO DEL LIBERI TUTTI: GOMITO A GOMITO E SENZA MASCHERINA



Risse davanti ai locali di Ponte Milvio, tuffi nella fontana di piazza Trilussa a Trastevere, soprattutto, un po’ ovunque, un generalizzato approccio caotico e sprezzante dei rischi. Così si presenta Roma nel suo primo weekend dopo la riapertura nel racconto del Messaggero.

Nei rioni della movida di Roma ci si ammassa senza mascherina, gomito a gomito, altro che a un metro. Ecco perché il Campidoglio sta ragionando su un’ordinanza anti-alcol, che imporrebbe lo stop alla somministrazione delle bevande alcoliche dalle 23 o dalla mezzanotte. L’input viene dalla Polizia locale, dopo i primi due giorni di controlli. Sarebbe un’extrema ratio, che l’amministrazione Raggi sta valutando.

Del resto in altre parti d’Italia misure simili sono già state adottate: a Torino la sindaca Appendino ha vietato l’asporto di alcolici dopo le 19; in Campania i locali notturni devono chiudere tassativamente alle 23. Anche gli esperti del Cts raccomandano provvedimenti nel segno della cautela. E la Capitale allora si sta attrezzando.

(da “Huffingtonpost”)