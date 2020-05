ORMAI E’ UNA TRAGICA FARSA, VENGONO NASCOSTI PURE I NUMERI REALI



I “zero decessi” di domenica in Lombardia erano stati confermati ieri, a margine della quotidiana conferenza stampa della Regione sull’andamento dell’epidemia.

Il dato, però, continua a destare sospetti, anche in luce del report dell’Ats di Brescia di ieri, lunedì 25 maggio, che smentisce i dati del bollettino regionale.

Nel bollettino dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia vengono infatti segnalati 12 decessi in più rispetto a sabato 23, 9 dei quali segnalati come “in ritardo” e quindi da attribuirsi alla settimana precedente.

Inoltre, come evidenziato dal Giornale di Brescia, «l’Ats di Brescia segnala 2 decessi domenica, uno in ospedale, uno in Rsa». La domanda vien da sé: «Com’è possibile che la Regione non abbia questo dato?».

A destar dubbi non è solo il dato dei decessi, ma anche quello dei nuovi contagi che tra bollettino della Regione Lombardia e Ats «non è mai coinciso».

Ieri, come evidenzia ancora il quotidiano bresciano, «nella sola Ats di Brescia i nuovi casi sono stati +50», ma nel bollettino regionale della Lombardia ne son stati comunicati solo +3.

(da agenzie)