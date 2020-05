IL DINAMICO DUO PARLA D’ALTRO, MA COSA E’ SUCCESSO AI NOSTRI SOVRANISTI? NON SARA’ MICA CHE NON SANNO COSA DIRE?



Oggi la Commissione Europea ha presentato il piano europeo per la ripresa (European Recovery Plan) all’interno del bilancio Ue 2021-2027 metterà sul tavolo 1850 miliardi per sostenere la ripresa dell’economia dopo l’emergenza Coronavirus.

La proposta dovrà essere esaminata e approvata il 18 e 19 giugno dal Consiglio Europeo. L’Italia dovrebbe poter beneficiare di 172,7 miliardi di euro tra stanziamenti e prestiti di cui 81,8 miliardi come stanziamenti a fondo perduto e 90,9 miliardi come prestiti.

La cosa curiosa è che Giorgia Meloni e Matteo Salvini da quel momento hanno perso la voce.

Scorrendo la pagina di Salvini infatti possiamo ammirare un post che confronta gli stanziamenti per il turismo di Macron con quelli dell’Italia, uno sugli sbarchi, uno sull’intervento del Capitano a Fuori dal Coro in cui si è inventato la strategia Richard Benson del governo Conte, e uno sulla cassa integrazione che non arriva e che ovviamente sorvola sulla responsabilità delle Regioni nei ritardi.

Quella di Giorgia Meloni mette in fila un post sulla scuola, uno su un barman che si lamenta della colpa data ai gestori per gli assembramenti, uno sul bonus bici e monopattini (riproposto anche sulla pagina di Salvini) e uno sulla legge elettorale.

Per il resto c’è un silenzio di tomba.

C’è di peggio. Perché, alla disperata ricerca di qualcuno da citare per fargli dire qualcosa che sia in linea con il partito, la pagina della Lega non ha trovato di meglio che prendere un articolo di Dagospia.

Nel frattempo, anche se sulla pagina non dice nulla, Giorgia Meloni ha affidato una dichiarazione alle agenzie di stampa: ” “Siamo stati i primi ad auspicare un Recovery Fund cospicuo, immediato, con una quota maggioritaria di contributi a fondo perduto e senza condizionalità. Prendiamo atto che qualcosa si è mosso in questa direzione ma la proposta della Commissione Ue non è soddisfacente”.

Evidentemente per Giorgia 172 miliardi di euro sono pochi, e se ci fosse stata lei a trattare con Angela Merkel avrebbe di sicuro ottenuto molto di più.

Per il resto è un silenzio tombale. Interrotto solo dagli sfottò degli avversari politici

E dalle dichiarazioni imbarazzanti degli alleati europei contro gli aiuti all’Italia.

E allora non ci resta che fare un appello: Salvini e Meloni, dite qualcosa! Reagite!

Non vi sarete mica fatti mettere in mezzo proprio da Giuseppe Conte?

(da “NextQuotidiano“)