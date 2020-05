IL LIBRO DELL’EX ASSESSORE ALLA CULTURA PORTA ALL’APERTURA DI UN FASCICOLO IN PROCURA… I DUE MESSAGGI A LEI INVIATI DA TOTI E BUCCI



Ci sono un paio di passaggi che colpiscono nel libro-accusa dell’ex assessore comunale genovese Elisa Serafini.

Non tanto sulla necessità di finanziare un libro che - secondo lei - aveva tutte le sembianze di una prebenda a favore di una candidata nella lista di Marco Bucci; non tanto per le pressioni che avrebbe subito per allestire e pagare una mostra già pronta.

Quanto per i messaggi che lo stesso Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti le avrebbero inviato, almeno a leggere il libro e l’esposto della stessa Serafini da cui alla fine è scattata una vera indagine da parte della procura.

Tutto comincia con un messaggio della Serafini: “Il provvedimento non va soltanto contro la mia coscienza, ma anche contro la legge”.

Quindi, in successione, sempre leggendo il libro, prima una frase di Bucci: “Capisco che ricevere un avviso di garanzia a 30 anni non è un granché; io ne ho 60 e ho meno da perdere. Se non facciamo questa cosa saltiamo tutti”.

Poi quella di Toti: “Per fare il bene bisogna coltivare anche il male”.

(da “il Secolo XIX“)