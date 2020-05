BERLUSCONI FESTEGGIA: “E’ LA STRADA CHE AVEVAMO INDICATO”… MELONI: “NON SUFFICIENTE, MA QUALCOSA SI E’ MOSSO”… SALVINI: “NESSUNA BUONA NOTIZIA PER L’ITALIA”



Il capitolo Ue apre nuove falle nel centrodestra. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato: “Dall’Europa buone notizie, ha seguito la strada che noi avevamo indicato e per la quale ci siamo molto spesi all’interno del Ppe: 750 miliardi sono un impegno importante per la ripresa, che va significativamente al di là dell’accordo franco-tedesco della scorsa settimana, e che si avvicina alle nostre richieste. La cosa più importante, però, è che di essi ben 500 sono sovvenzioni a fondo perduto”.

“Nessuna buona notizia concreta per l’Italia, per ora solo altre parole”, ha attaccato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, commentando il discorso di Ursula von der Leyen.

Giorgia Meloni, leader di Fdi: “Siamo stati i primi ad auspicare un Recovery fund cospicuo, immediato, con una quota maggioritaria di contributi a fondo perduto e senza condizionalità. Prendiamo atto che qualcosa si è mosso in questa direzione ma la proposta della Commissione Ue non è soddisfacente”.

(da agenzie)