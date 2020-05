NEL VIDEO SU TIKTOK SI ESIBISCE IN CYCLETTE MENTRE CANTA DUE STROFE DI COCCIANTE



E che non si dica che Matteo Salvini non è attento alle evoluzioni della politica italiana.

Nel suo ultimo video su TikTok si esibisce in cyclette mentre canta le prime due strofe di In bicicletta di Riccardo Cocciante, dimostrando così che l’improvviso silenzio (suo e di Giorgia Meloni) sui Recovery Fund è soltanto un caso.

Ed eccolo qui, a mimare il “Passeggiando in bicicletta accanto a te / pedalando senza fretta la domenica mattina”, un chiaro giudizio di apertura nei confronti della proposta di Von der Leyen ma anche un severo monito al governo Conte: “pedalare, lavorare”, dice metaforicamente il Capitano.

Perché sia chiaro, l’ipotesi che invece la butti in caciara perché non sa cosa dire è assolutamente da scartare

(da “NextQuotidiano”)