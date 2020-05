CI SI CHIEDE: PERCHE’ PREFETTURA E QUESTURA NON SONO INTERVENUTE?



Il sindaco Sala ha chiesto che gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni” vengano denunciati.

A dirlo è lo stesso sindaco attraverso un post su Facebook pubblicato questo pomeriggio a poche ore dal termine del corteo di protesta che ha visto circa trecento persone sfilare in piazza Duomo a Milano, la maggior parte delle quali senza mascherine e senza il rispetto delle distanze di sicurezza.

“Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni” – ha scritto il primo cittadino – un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova”.

Le immagini della manifestazione a Milano hanno fatto in poche ore il giro sei social suscitando non poche reazioni da parte dei milanesi e non solo: il movimento dei “gilet arancioni”, che vorrebbe riprendere la stagione dei “gilet gialli”, è nato su iniziativa dell’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo.

Le iniziative in piazza sono state organizzate in tutta Italia. A Trento si svolge una assemblea per chiedere “la fine del Governo Conte, l’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo capo dello Stato, e per porre fine alla dittatura sanitaria in atto”. Inoltre c’è la richiesta di “promuovere l’introduzione di una moneta, chiamata nuova lira italica, poter sostenere le famiglie e le imprese italiane”, ha detto il coordinatore regionale Renato Calcari.

(da Fanpage)