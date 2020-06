PER USCIRE DALL’EURO “MI HA DATO IL PERMESSO DRAGHI”… BASTA LEGGERE L’INTERVISTA AL “CORRIERE” PER CAPIRE A CHE LIVELLO SIAMO ARRIVATI



Il Corriere della Sera oggi pubblica a firma di Fabrizio Roncone un’intervista all’ex generale Antonio Pappalardo, che dà spettacolo dopo la manifestazione senza mascherine di Milano che gli è costata una denuncia, annunciando che lui vuole uscire dall’euro ma gli ha dato il permesso Draghi e che è anche un grande musicista e compositore di inni apprezzati da Trump:

«Ma lo sa che a Bergamo e Brescia stavano bruciando i cadaveri? Questa cosa voi giornalisti non l’avete scritta perché…».

Perché è una sciocchezza. Lei sta dicendo una sciocchezza.

«Non le permetto di…».

Si calmi. A Milano e a Roma e in molte altre città avete manifestato senza rispettare le distanze, e nessuno indossava la mascherina. Vi hanno, giustamente, denunciato.

«Giustamente? Ma lo vogliamo dire, una volta per tutte, che le mascherine sono dannose?».

Lei continua a dire sciocchezze. Chi le dà i soldi per dirle e organizzare i suoi movimenti?

«Nessuno. Non abbiamo un centesimo. Io vivo con la mia pensione di generale, 3.800 euro al mese, e ho pure rinunciato al vitalizio, che pure erano altri 1.200 euro, eh».

Lei è contro i vaccini.

«Fanno male. Sono pieni di veleni. Contro questo Coronavirus molto meglio un bell’antibiotico, un bell’antinfiammatorio».

Da anni lei si diverte con provocazioni eversive.

«Sa qual è la verità? Voi giornalisti, e dico tutti, da quelli del Tg5 a Travaglio, tutti siete prevenuti nei miei confronti. Pensi che, una volta, una sua collega mi definì golpista. E solo perché io sono un ex carabiniere che vorrebbe far rispettare le leggi. Tra l’altro: con l’Arma non ho più contatti, forse qualche generale può essere invidioso”

Vorrebbe anche uscire dall’euro

«Dobbiamo cominciare a stamparci una nuova moneta. Pensi che pure Draghi mi ha detto che è d’accordo»

Non ci credo.

«Giuro. L’ho incontrato la scorsa estate a Città della Pieve. Lo vedo in un vicolo, gli vado incontro, e gli chiedo: posso cominciare a far stampare una nuova moneta? Allora lui mi guarda e mi risponde: “Sì si, certo che può”. Draghi ha capito che io non sono un politicante, ma un artista delle idee e della musica. Del resto: lei lo sa, vero?».

Cosa?

«No, dico: io sono uno dei più grandi musicisti del mondo. Le mie opere sono state eseguite in luoghi dove avevano accettato solo Mozart e Beethoven. In Vaticano sono considerato un genio illuminato da Dio. Anzi: le anticipo che la segreteria del Presidente Trump mi ha chiesto di comporre qualcosa in suo onore…».

Conferma la manifestazione di domani, a Roma, in piazza del Popolo?

«Confermo. La mattina ci saranno Salvini e Meloni, il pomeriggio arriveremo noi».

(da “NextQuotidiano”)