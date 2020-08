E’ SUCCESSO A SESTO SAN GIOVANNI: “ERA TUTTA SUDATA”… AUGURI AL BENEFICIATO



Come un giocatore al termine di una partita trionfante che va sotto la curva avversaria a omaggiare i suoi tifosi con la maglietta sudata, così anche Matteo Salvini regala mascherine ai suoi fan.

In modo particolare, è quello che è successo a Sesto San Giovanni questa mattina, dove il leader della Lega ha fatto il consueto bagno di folla, in mezzo ai suoi fan e ai suoi elettori. Addirittura è arrivato a regalare una mascherina a un uomo di mezza età, orgoglioso del cimelio conquistato.

La sua mascherina nera con una striscia tricolore sottile sul lato è stata gentilmente concessa a una persona che si trovava lì in quel momento. Fino a quel punto, Matteo Salvini aveva indossato la mascherina, ma in occasione dei selfie non copriva naso e bocca, ma la teneva abbassata sul collo.

Prima di iniziare il suo intervento in pubblico, Salvini aveva invitato le persone arrivate lì per lui (circa 200) a indossare la mascherina «altrimenti ci arrestano».

Poi, in presenza dei giornalisti, ha spiegato il motivo del suo gesto: «Me l’ha chiesta e gliel’ho regalata volentieri».

L’agenzia LaPresse ha anche ripreso il momento esatto in cui Salvini ha regalato la sua mascherina con le sue iniziali (MS) e ha intervistato la persona che ha ricevuto il gentile omaggio dal leader della Lega: «Eccola qua, era tutta sudata – ha detto di fronte alle telecamere -. Se ho paura del contagio? No, no: io ogni tanto le igienizzo e le lavo. Poi Salvini lo conosco bene e conosco anche il sindaco di Sesto San Giovanni».

Vale appena la pena ricordare che le mascherine sono strettamente personali e – se non sono lavabili – dovrebbero essere monouso.

Le mascherine lavabili, invece, vanno igienizzate per bene prima di un nuovo impiego. Di certo, però, non è saggio né prudente scambiare le mascherine con persone estranee.

Sul tema, Salvini ha fatto registrare un cambio di passo nell’ultima settimana: si è passati dalla mascherina non indossata volutamente al Senato, all’incontro con un bambino sul palco della Lega a Cervia che – nonostante l’invito del leader della Lega a toglierla – gli ha detto che preferiva tenerla, fino ad arrivare all’intervista a Sky Tg 24 in cui Matteo Salvini ha affermato l’importanza di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, facendo appello ai suoi elettori e non solo affinché potessero portarla sempre con sé.

Oggi, però, il nuovo scivolone.

(da agenzie)