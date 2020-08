SARANNO 320 AL MESE I TUNISINI CHE VERRANNO RIMPATRIATI, MA SI DOVEVANO METTERE SUL PIATTO SOLDI VERI PER OTTENERE DI PIU’, INVECE CHE REGALARLI AI CRIMINALI DELLA GUARDIA COSTIERA LIBICA



Il Viminale fa sapere che dal 10 agosto riprenderanno i voli charter dei tunisini che sbarcano in Italia e che erano stati interrotti durante il lockdown.

Il ministero dell’Interno precisa anche che i voli rispetteranno gli accordi attualmente in vigore con il governo di Tunisi.

Partiranno due aerei a settimana, ognuno con un massimo di 40 persone a bordo, per un totale di 80 rimpatri a settimana. Dal 16 luglio sono già stati effettuati cinque voli, con i quali sono stati rimpatriati circa 95 tunisini. Il governo di Tunisi aveva chiesto di non far salire più di 20 cittadini per ogni volo.

Dal 10 agosto invece si tornerà ai numeri previsti dagli accordi (320 al mese)Il ministero dell’Interno specifica anche che dall’1 giugno al 3 agosto sono state rimpatriate complessivamente 266 persone, 116 in Tunisia e 103 in Albania.

