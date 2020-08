DANILO COPPE: “IL NITRATO DI AMMONIO FA DEL FUMO GIALLO E NON ARANCIONE E ROSSO”… “SE FOSSERO STATE 2700 TONN. VOLEVA DIRE 100 CONTAINER CHE NON SAREBBERO MAI ESPLOSI IN SIMULTANEA”



“No, macchè nitrato di ammonio. Quello per me era un deposito di armamenti, non c’entra il nitrato di ammonio”.

Danilo Coppe, è un geominerario, fra i più importanti esperti di esplosivistica in Italia e fondatore della SIAG, società di esplosivistica civile con sede a Parma,

Torri, palazzi, acquedotti, ponti, campanili, eco-mostri e persino ciò che rimase, a Genova, del vecchio Ponte Morandi: numerose sono le esplosioni controllate affidate nel nostro Paese a Coppe.

Che su quanto avvenuto a Beirut, non ha dubbi: “Il nitrato di ammonio fa del fumo giallo e lì si vede arancione e rosso, primo. Secondo: non erano 2.700 tonnellate, perchè se fossero state 2.700 tonnellate, voleva dire più di 100 container di nitrato di ammonio. E 100 container non esplodevano in simultanea così, perchè il nitrato di ammonio da solo se ne sta bravo”.

“Per me quello era un deposito di armamenti -ribadisce Coppe-. Con circa dieci tonnellate di armamenti. Secondo il mio modesto parere il nitrato d’ammonio non c’entra nulla. Poi nella vita tutto è possibile, però io non credo sia nitrato di ammonio quello che è esploso”.

Il bilancio delle vittime, intanto, continua a salire in Libano, con oltre 130 morti, 4.000 feriti, centinaia di dispersi e quasi 300mila persone rimaste senza casa per via delle impressionanti esplosioni di ieri nella zona del porto di Beirut, col ministro dell’interno libanese, Mohamed Fehmi, che ha puntato il dito proprio contro una “enorme quantità di nitrato d’ammonio”. Si tratta di un composto chimico molto versatile, usato per diversi scopi, fra i quali anche la fabbricazione di ordigni.

“Il nitrato di ammonio è un fertilizzante, da solo non esplode – spiega ancora Danilo Coppe – , devi additivare con altre cose per fare degli esplosivi. E quindi dubito che avessero miscelato tutto quel nitrato di ammonio per farci, così, un mega deposito di esplosivo in mezzo al porto. Nemmeno il più pazzo avrebbe mai creato un deposito di quella dimensione di quantità in una situazione così, inverosimile. Tanto più -rimarca ancora l’esperto di esplosioni- di fianco a un deposito di munizioni, perchè quelle che scoppiano non sono fuochi d’artificio. Tra un’esplosione e l’altra ci sono tutte quelle microesplosioncine a raffica. Anche quelli non erano fuochi d’artificio, insomma. E quindi uno cosa fa? Un deposito di esplosivo di fianco a una fabbrica di fuochi d’artificio? No, no. Non torna niente”.

(da “agenzie”)