LA LUCARELLI PUBBLICA I POST DI QUESTO ISTIGATORE ALLA VIOLENZA E ALL’ODIO… LA MAGISTRATURA ORA PROCEDA ALLA DENUNCIA



A Pagnacco, in provincia di Udine, la prefettura, in accordo col seminario che si trova nel paese, ha inviato alcuni profughi della rotta balcanica nella struttura di proprietà ecclesiastica. Uno di loro è positivo al coronavirus.

Ovviamente la Lega con Fredriga ha organizzato una conferenza stampa, dei cittadini sono andati a manifestare contro l’accoglienza, è iniziata una campagna d’odio sui social che è sfociata in parole gravissime.

Nello specifico, questo meccanico, Manuel Pedron, scrive cose aberranti e pericolosissime, invitando i concittadini ad azioni come sparare nei campi a chi scappa, investire in strada i migranti, organizzare spedizioni nel centro che li ospita.

Spero che questo personaggio sia denunciato per reato di istigazione all’odio e alla violenza.

Di sicuro, questo clima osceno presto o tardi diventerà qualcosa che va oltre le minacce sui social.

Selvaggia Lucarelli

(da Fb)