“PER L’ITALIA HO DATO LA VITA” L’ULTIMO CAPOLAVORO SOCIAL DI MORISI SCATENA L’ILARITA’ SUL WEB



Ci sono i fratelli Bandiera, Monti e Tognetti. E poi c’è Matteo Salvini: “Ho difeso l’Orgoglio, la Dignità, la Sicurezza, e i Confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la Vita”.

Certo, il Capitano non è l’eroe che ci serviva ma è quello che probabilmente ci meritiamo.

Il Capitano, o Luca Morisi, hanno avuto la bella idea di creare una card da girare al posto del “buongiorno” con il cuore immacolato in 3D che piace tanto a tanti diversamente giovani. E qualcuno inizia a sfottere facendo notare che sembra più un necrologio che un post da social:

“Viva Salvini che ha dato la vita per noi. E pazienza se nell’occasione l’unica guerra che è riuscito a fare è a dei poveracci che scappano dalla povertà e dalla guerra. Ciascuno si sceglie i nemici che può (e che gli convengono)”

Il tweet di Salvini sta scatenando l’ilarità del web perché è abbastanza evidente che Salvini non abbia dato la vita. Anzi, è vivo, vegeto e libero di dare fiato alla bocca, anche se questa retorica dell’orgoglio e dell’onore sta cominciando a sfuggirgli un po’ di mano, se arriva a dire scemenze come questa l

E i commenti negativi impazzano:

“E basta con questa cosa che dobbiamo andare insieme in tribunale e mai che ci invitassi una volta ad andare insieme a ritirare il lauto “stipendio” che ti paghiamo da quasi trent’anni”

“Ma quand’é che hai dato la vita che questa me la sono persa? Forse quando hai messo il remix dell’inno italiano al Papeete? Vedo che non hai ancora perso l’abitudine di bere qualche mojito di troppo…”

“È mancato Matteo Salvini. Non fiori ma rate di ammortamento”

(da agenzie)