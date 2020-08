COSA SI E’ INVENTATO OGGI SALVINI PER NON PARLARE DEI DEPUTATI E CONSIGLIERI LEGHISTI CHE HANNO CHIESTO IL BONUS



Ormai è certo: due deputati leghisti hanno preso il bonus 600 euro e il terzo non lo ha intascato solo per problemi di procedura.

Se i nomi dei parlamentari ancora non sono confermati, oggi il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano hanno messo in nomination Elena Murelli e Andrea Dara.

Ma ci sono anche una manciata di consiglieri regionali che hanno fatto coming out. Eppure nonostante sia uno che dà la vita per l’Italia Matteo Salvini nelle ultime ore non ha trovato uno straccio di tempo per dire qualcosa sull’argomento.

Ad esempio ben 17 ore fa l’emittente locale Antenna 3 trasmetteva un’interessante diretta in cui il consigliere regionale della Lega Riccardo Barbisan confessava di aver preso il bonus

E cosa ha fatto il Capitano ieri sera? Ci ha informato che il formaggio alla griglia è un must

Magari il povero Salvini era affamato e dopo ha trovato cinque minuti liberi mentre digeriva per commentare la storia dei consiglieri?

Proprio in quei momenti anche un collega di Barbisan, Alessandro Montagnoli, spiegava di aver tolto a Roma per dare al Veneto

Ma da Salvini solo silenzio: era già andato a dormire, sicuramente.

Questa mattina però prima che il gallo abbia cantato tre volte sono usciti i giornali. E con loro la notizia dei leghisti accusati di aver preso il bonus: “In casa Lega monta l’imbarazzo. II nomi che circolano sono Andrea Dara e Elena Murelli”

E cosa ha fatto il nostro Capitano appena sveglio? Ha rassicurato i suoi elettori? Ha proposto sanzioni? Ha smentito la notizia? No. Ha deliziato tutti con i motivi per cui Conte dovrebbe dimettersi. Seguono post sui migranti e poi l’immancabile cappuccino e sorriso, proprio l’ora in cui si leggono i giornali:

Vi lasciamo immaginare cosa è successo dopo: critiche alla Azzolina, altri immigrati cattivi, il povero Giletti, ma di una parola una che dica qualcosa sui leghisti che hanno preso il bonus, che siano parlamentari o consiglieri regionali, non v’è traccia.

Eppure a caldo Salvini ne chiedeva le dimissioni.

Come mai ha cambiato idea?

(da “NextQuotidiano”)