IL SINDACO CHIUDE TUTTI I LOCALI DI SOVERATO DOPO IL MESSAGGIO DI UN GIOVANE SU INSTAGRAM… “CHI E’ STATO IN CONTATTO CON ME SI FACCIA IL TAMPONE”



“Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”: è questo il messaggio che un giovane ha pubblicato su Instagram, spiegando di essere stato in due locali di Soverato (Catanzaro) il primo weekend di agosto.

“Chi è stato lì si faccia controllare - continua il post -. Capisco che possiate avere paura, però, cercate di capire anche le mie di paure”.

L’invito - per quanto ragionevole - ha gettato nel panico decine di coetanei presenti alle stesse serate e ha spinto il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, a emettere un’ordinanza per disporre la chiusura delle attività di intrattenimento musicale della città.

“In maniera precauzionale - ha affermato Alecci in un video pubblicato su Facebook - ho emesso l’ordinanza che chiude le attività, non solo dei due locali, ma di tutta la città. Lo faccio a malincuore ma è obbligatorio in questo momento essere attenti e responsabili per evitare che il virus si possa diffondere. Non dobbiamo cadere nel panico ma non possiamo abbassare la guardia”.

Il sindaco ha spiegato di avere chiesto ai gestori dei locali l’elenco dei frequentatori delle serate di sabato e domenica e di averle già ricevute.

“Già da giovedì, con la protezione civile - ha detto il sindaco - inizieremo a contattarli. Domattina pretenderò che i dipendenti dei locali che hanno lavorato in quei giorni vengano sottoposti subito al tampone”.

I locali con la massima precauzione si erano già mossi non appena appresa la notizia. Il Circle Club rende nota “la sospensione delle attività in ottemperanza all’ordinanza sindacale disposte in queste ore a seguito di riscontro della positività al COVID-19 su un nostro cliente. Augurandogli una pronta guarigione, ci corre l’obbligo di informare che lo stesso dovrebbe essere stato nostro ospite domenica 9 agosto scorso, Stiamo altresì prontamente provvedendo a fornire alle autorità competenti l’elenco delle persone che hanno preso parte all’evento. Precisiamo anche che gli spazi del nostro locale, sia interni che esterni, vengono sottoposti a sanificazione nell’immediata conclusione di ogni appuntamento”.

Prima ancora dell’ordinanza era arrivato il comunicato del Noa’s Club. “Pochi minuti fa abbiamo appreso la notizia di una persona risultata positiva al COVID-19 in seguito a tampone eseguito presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, la quale pare si sia recata presso il nostro locale in una delle recenti serate. In primis e’ doveroso da parte nostra esprimere massima solidarietà alla persona che risulta essere positiva al COVID-19. Per la salute dei clienti e di tutti i dipendenti la società ha ritenuto necessario rinviare la serata prevista per questa sera (Gemelli Diversi) in accordo con il Sindaco di Soverato Ernesto Alecci. Contestualmente verranno avviate tutte le procedure necessarie come lo screening tramite tamponi per il personale del locale e la sanificazione di tutta l’area. Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti d’ingresso per la serata ci si potrà rivolgere al proprio PR di fiducia”.

(da agenzie)