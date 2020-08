VANO IL TENTATIVO DI SALVARE IL SUO VICE, ANCHE FORCOLIN COSTRETTO A DIMETTERSI



Il vicepresidente del Veneto Gianluca Forcolin “si dimette da tutte le cariche e non verrà ricandidato”.

Lo conferma il presidente Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa, precisando che anche gli altri due consiglieri di maggioranza che hanno chiesto il bonus da 600 euro, non verranno ricandidati.

“Sono persone affrante, si rendono conto dell’accaduto. Non avranno la ricandidatura”, conferma oggi Zaia a proposito degli esponenti della Lega coinvolti. “Per me la partita è chiusa”.

Poi “ricordo che questa questione l’ha posta il sottoscritto - ricorda il governatore veneto - ho subito scritto a tutti i miei consiglieri chiedendo se avevano percepito il bonus. Tre consiglieri hanno confermato, ho parlato con loro, mi hanno spiegato le loro posizioni, che voi conoscete”, dice Zaia ai cronisti.

“Tutti e tre hanno fatto domanda, due hanno avuto l’erogazione e dicono di aver girato ad altri il bonus, mentre il vicepresidente non ha avuto nessuna erogazione. Non faccio il giudice, spero che Tridico si decida a dare le liste di tutti, non per fare caccia all’untore, ma perché credo consiglieri regionali abbiano obbligo di chiarire loro posizione”.

(da agenzie)