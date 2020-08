VEDE RARAMENTE LE SORELLE E SOFFRE DI SOLITUDINE: IL BEL GESTO DELLE NOSTRE FORZE DELL’ORDINE A BOLOGNA



Si sentiva sola e aveva anche voglia di mangiare un cornetto alla marmellata, così ha chiamato il 113 per chiedere aiuto. I desideri di una pensionata bolognese di 89 anni sono stati esauditi ieri mattina da una pattuglia della Questura, che ha raggiunto l’abitazione dell’anziana, in via Beroaldo, zona San Donato a Bologna.

Oltre a portarle la colazione con il croissant che voleva, gli agenti sono rimasti un po’ con lei per farle compagnia.

La donna infatti ha spiegato di soffrire di solitudine perché, anche in seguito al lockdown, vede raramente le sorelle e cerca di uscire il meno possibile per paura del contagio.

I poliziotti l’hanno rassicurata e hanno accertato che, nonostante l’età avanzata, la signora è autosufficiente, come confermato anche da una delle sorelle che, sentita al telefono, ha ringraziato la Polizia per il gesto.

(da agenzie)