PRIMA IL BUSINESS E POI LA SALUTE: “IO TENGO APERTO PER FAR SOCIALIZZARE I GIOVANI”… PER QUEST’OPERA FILANTROPICA PER CASO FA PAGARE LA CONSUMAZIONE?



Un’altra virologa bolsonariana, per la quale prima il business e poi la salute, con tante parole in libertà. Un governo di talebani”.

Questa l’accusa di Daniela Santanchè, proprietaria di una discoteca, riguardo l’ordinanza con cui l’Esecutivo ha deciso di chiudere i locali da ballo.

In un’intervista alla Stampa, la senatrice di Fratelli d’Italia ha precisato che ”le discoteche rimangono aperte come prima, con gli stessi orari e il dj. E’ il ballo che viene sospeso. Io tengo aperto per far socializzare i giovani e per consentire loro di bere qualcosa. Sono i talebani che vietavano il ballo perché era sporco, consumistico e cattivo. Se gli italiani sono contenti che oggi tolgono il ballo, domani il canto, poi il voto, io non lo sono, non è normale, è pazzesco limitare le libertà personali senza evidenze scientifiche. Se gli italiani sono contenti - dice ancora Santanchè - e pensano che non ballando più finisce il virus benissimo. Se il problema sono le discoteche…”

(da Globalist)