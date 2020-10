IL NUMERO DEGLI INFETTI SALE IN VALORE ASSOLUTO MA ANCHE IN PERCENTUALE



Nelle ultime due settimane si è passati da 2.257 nuovi casi al giorno a 11.705, con una crescita esponenziale superiore al 400%.

Allo stesso tempo, si è passati da una percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati del 2,68% del 6 ottobre all’9,4% del 19 ottobre

Se è vero che con l’aumentare dei tamponi fisiologicamente aumentano anche i contagi in termini assoluti, nelle ultime due settimane si è assistito anche a un aumento della percentuale dei positivi sul numero dei tamponi.

Per capirlo abbiamo confrontato i dati medi di alcuni giorni campione.

Nei giorni che vanno dal 2 al 4 ottobre la percentuale media dei positivi sul totale dei tamponi era del 2,38%.

Dal 9 all’11 la percentuale media era salita al 4,55%, mentre negli ultimi quattro giorni, dal 16 al 19 ottobre, la percentuale dei positivi rispetto al numero dei tamponi è arrivata al 9,4%%.

La notizia negativa del forte aumento del tasso di positivi viene almeno controbilanciata da una forte presenza di asintomatici.E questa è una delle differenze maggiori con quanto accadeva nella primavera scorsa.

Prendendo un giorno a caso, il 29 marzo 2020, i pazienti ricoverati con sintomi erano stati il 42,35% del totale dei malati, mentre, come abbiamo detto, adesso è 7 volte meno, il 6,3%.

Sempre il 29 marzo scorso, i pazienti in terapia intensiva erano il 5,28%, ora il loro numero è 10 volte meno, ovverosia lo 0,57%.

(da agenzie)