A MILANO SI PARLA DEL FIGLIO DI UMBERTO VERONESI E DELLL’IMPRENDITORE FARMACEUTICO DOMPE’



Centrodestra al lavoro alla ricerca dei candidati migliori per le prossime amministrative. Dopo tre ore di vertice tra i leader, il comunicato congiunto parla di “venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali città che andranno al voto in primavera”. E tra loro, per la poltrona di sindaco di Roma, sarebbe in pole position l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso.

Mentre per Milano si punta al via libera di Paolo Veronesi, figlio di Umberto, presidente della omonima Fondazione. E si parla anche di Sergio Dompè, noto imprenditore farmaceutico

Alla riunione, nello studio di Senatore del segretario leghista, Matteo Salvini, erano presenti per Forza italia, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, per Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa.

La lista dei venti candidabili, ovviamente, rimane top secret, ma impazzano le indiscrezioni e il totosindaco. Molte fonti concordano nel dire che, come capita sempre, da qui alla fine della storia usciranno nomi di tutti i tipi

(da “Huffingtonpost”)