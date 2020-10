CI SONO I RISCONTRI: INDIVIDUATI ALCUNI ESPONENTI DI DIVERSI CLAN… DE LUCA: “ALCUNE CENTINAIA DI DELINQUENTI HANNO SPORCATO L’IMMAGINE DELLA CITTA’”



Se Forza Nuova ha palesato la sua vicinanza e adesione alle manifestazioni di piazza nel capoluogo campano – come confermato dal leader del Movimento di estrema destra, Roberto Fiore, con un comunicato pubblicato sui social -, c’è un’altra mano ad aver organizzato, guidato e partecipato a quanto accaduto nella serata di venerdì.

Ne è sicuro Nicola Morra, Presidente della Commissione antimafia che parla della camorra dietro scontri a Napoli.

«Ieri sera a Napoli, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, c’era anche una sapiente regia. Accertata la presenza reale di uomini dei clan della Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli – ha scritto in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra – . Pur non essendoci fisicamente, c’erano anche con le loro ‘fesserie’ tutti coloro che hanno sempre e soltanto ostentato sprezzo per le evidenze che la realtà ci ha offerto in tutti questi mesi».

Il Presidente della Commissione Antimafia, dunque, non ha dubbi sul ruolo avuto dai clan della camorra nell’organizzazione della manifestazione di Napoli che, nel giro di poco, si è trasformata in atti di violenza nei confronti delle forze dell’ordine e della città stessa che ha vissuta una notte di guerriglia urbana partendo dalla protesta contro il coprifuoco in Campania e il prossimo lockdown annunciato nella Regione da Vincenzo De Luca.

«Dimenticando cortei di camion militari impegnati a portare via bare, un Pontefice inverosimilmente solo in Piazza San Pietro durante uno dei riti più importanti della cristianità, tutti i ‘non ce n’è Coviddi’, ed i loro amplificatori tv e social impegnati ad ottenere share ed ascolti perché fa più rumore l’albero che cade piuttosto che la foresta che cresce, erano lì, immaterialmente, ad ostentare la loro stupidità – ha aggiunto Nicola Morra -. Solo che questi individui, con la loro irrazionalità narcisistica, stanno facendo danni enormi alla salute collettiva. E non glielo possiamo consentire. Li sconfiggeremo con la forza della ragione, con l’evidenza della verità».

Dura la reazione del governatore: “Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali. Ieri si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c’erano violenze e vandalismo. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l’immagine della città”.

Degli autori della protesta ha detto: “I protagonisti di questi episodi non hanno nulla a che fare con le categorie economiche e con i cittadini di Napoli, che hanno dato in questi mesi una prova straordinaria di autodisciplina e di responsabilità, e che tuteleremo fino in fondo sul piano sanitario e su quello sociale”.

(da agenzie)