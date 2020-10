IL 36% E’ PER MISURE PIU’ STRINGENTI, IL 28% CONCORDA PER IL SEMI-LOCKDOWN DI CONTE, SOLO IL 25% LE RITIENE ECCESSIVE



Ecco cosa pensano gi italiani del Dpcm anti Covid firmato dal premier Giuseppe Conte e presentato ufficialmente domenica 25 ottobre all’ora di pranzo.

Il sondaggio è stato presentato da Enrico Mentana durante il telegiornale di La7. Secondo la ricerca firmata da Swg per il 36% degli italiani occorrevano provvedimenti più stringenti (ovvero lockdown totale).

Il 28% delle persone intervistate considera adeguate alla situazione attuale le misure del governo, quindi approva il semi-lockdown.

Solo il 25% ritiene che siano eccessive e che è stato usato un eccesso di prudenza.

L’11% non non si esprime.

La misura considerata più adeguata è il divieto delle feste al chiuso e all’aperto, quella più discutibile la chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti.

A dimostrazione che solo un italiano su quattro e solo la metà di chi vota per i sovranisti è per il “liberi tutti”.

(da agenzie)