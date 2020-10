I LORO “MITI” SONO TRUMP E BOLSONARO CHE HANNO FATTO DILAGARE L’EPIDEMIA E SEPPELLITO 380.000 CONNAZIONALI



I sovranisti italiani hanno la stessa “etica” di Trump e Bolsonaro, con in più una dose di sciacallaggio senza eguali, perché qui stanno all’opposizione e la loro strategia è quella di cavalcare la pancia del paese qualunque pulsione esprima.

Sono quelli che tuonavano contro il governo all’epoca non delle zone rosse ma delle zone arancioni. Ricordate Zaia.

Sono la Meloni che si faceva i video davanti al Colosseo in piena pandemia per invitare i turisti a venire, pensando di essere così paladina di qualche corporazione.

Anche Bolsonaro diceva che le chiusure erano sbagliate perché si danneggiava l’economia. E abbiamo visto che è successo.

Anche Trump ha detto che il Covid non poteva fermare l’America e basta vedere quello che ancora sta succedendo.

Abbiamo visto Boris Johnson, che in attesa dell’immunità di gregge ha decretato la morte di migliaia di cittadini britannici salvo poi rinsavire (in parte) quando la morte è stata ad un passo dal portarselo via.

Poi c’è stata la storia del virus clinicamente morto e dello tsunami diventato ondina (Zangrillo e Bassetti) perché ci fosse il liberi tutti.

Dalle sceneggiate no-mask di Salvini, agli assembramenti e alle ammucchiate alle loro uscite politiche.

Dall’invito a non scaricare la app Immuni alla fiera opposizione a qualsiasi norma e regola all’insegna del: “Gli italiani vogliono vivere, vogliono respirare, vogliono amare” per dire basta anche al distanziamento interpersonale.

Poi la movida, le discoteche, i ristoranti e gli stabilimenti senza le necessarie distanze e tutte quelle follie di una estate senza regole all’insegna dello sballo e del vil denaro che hanno visto i sovranisti in difesa di tutte le corporazioni che chiedevano le mani libere, come se la pandemia fosse un’invenzione

Chi nasce quadrato non può morire tondo e ai sovranisti non si può chiedere onestà intellettuale perché non conoscono né onestà né intelletto ma solo odio e sciacallaggio.

Per loro centinaia di morti al giorno sono un prezzo accettabile da pagare per tenersi care le corporazioni dalle quali sperano di attingere voti.

La vita delle persone in tempi di pandemia non è una priorità, prima vengono i soldi. E la loro scelta l’hanno già fatta. Tutto il resto sono scuse e alibi per girarci intorno, perché loro non stanno dalla parte del popolo.

Hanno come esempio due leader alla guida di paesi nei quali ci sono le fosse comuni dei morti di Covid.

(da Globalist)