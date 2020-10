I NUOVI CASI SONO 1.362 …LA PAURA DI DIVENTARE “LA NUOVA BERGAMO”



E non chiamatela Brianza felix. Almeno non in questo periodo. Non nei giorni del grande balzo nella classifica regionale dei contagi, che vede Monza e provincia attestarsi stabilmente al secondo posto dopo il capoluogo e la sua area metropolitana. Sotto l’Arengario la paura di diventare «la nuova Bergamo» ha preso definitivamente forma martedì, con il dato più eclatante da inizio pandemia: 1.362 nuovi casi positivi a Monza e Brianza, distribuiti in modo omogeneo su una popolazione di quasi novecentomila abitanti nel cuore della Lombardia.

Più di Milano città, e con un distacco abissale su tutte le altre province. Una crescita esponenziale in sole quattro settimane quando si è passati da 90 casi che già avevano destato preoccupazione a una cifra 15 volte superiore. «Quel numero è il risultato di molti tamponi dei giorni precedenti di cui si aspettava l’esito, ma è comunque impressionante».

Non minimizza dunque il sindaco del capoluogo Dario Allevi, anche perché ieri i contagi erano comunque ben 822. Il primo cittadino, da martedì, segue l’evoluzione da casa in isolamento precauzionale per la positività di un familiare.

Il Covid è entrato anche in giunta, e ha colpito l’assessora all’urbanistica Martina Sassoli. Al di là dei fattori comuni a tutto il paese — ritorno dalle ferie e movida — questa crescita va cercata nella vicinanza con Milano, l’area critica per eccellenza di questa fase. «Noi e il capoluogo siamo una cosa unica, per motivi lavorativi e di svago — riprende Allevi — decine di migliaia di persone, anche di più, si spostano ogni giorno tra la Brianza, Milano e il suo hinterland. Pendolari, studenti, lavoratori: quello che succede là, si riflette anche qui».

Lo pensa anche Paolo Bonfanti, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Gerardo e docente all’Università Bicocca: «È un territorio senza cesure-spiega, siamo strettamente legati. La prima ondata ci ha risparmiati, questa ci ha travolti. Un lockdown è una decisione difficile da prendere, ma siamo già vicini alla soglia d’allarme». Di pari passo con la crescita dei contagi aumenta la pressione sull’ospedale San Gerardo, hub regionale per il Covid che nella prima fase aveva già seguito 1.780 pazienti, per gran parte provenienti da fuori provincia.

«I numeri dei ricoveri sono in costante crescita e provengono tutti da Monza e la Brianza», conferma il direttore generale della Asst Mario Alparone, rimarcando una differenza con la prima fase. Danni anche a turismo e ristorazione.

All’Hotel de la Ville, albergo quattro stelle lusso, le disdette sono continue: «Abbiamo lanciato la formula “Stay-vacation” con promozioni — spiega il titolare Luigi Nardi, consigliere dell’associazione albergatori per Monza e Brianza — ma la situazione è drammatica, il tasso di occupazione è sotto il 10%».

(da “Il Corriere della Sera”)