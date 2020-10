LE FIGARO RIVELA: “L’UOMO UCCISO AD AVIGNONE INDOSSAVA UN GIUBBOTTO DEL GRUPPO SOVRANISTA GENERAZIONE IDENTITARIA”



Le Figaro parla dell’uomo che ieri, ad Avignone, è stato ucciso dalla polizia dopo che ha minaccianto con una pistola le persone per strada.

Il fatto avveniva contemporaneamente all’attentato di Nizza, e la stampa quindi ha dato per scontato che le due cose fossero collegate e che anche l’uomo di Avignone fosse un terrorista islamico, tanto da riportare che l’uomo, prima di morire, avrebbe detto ‘Allah Akbar’.

In realtà, scrivono i giornali a un giorno di distanza, l’uomo era parte di un gruppo di estrema destra molto attivo in Francia, Generazione Identitaria.

I membri di Generazione Identitaria sono dichiaratamente razzisti nei confronti dei musulmani, spesso sono saliti agli onori delle cronache per le loro imprese di ‘pattugliamento’ dei confini con l’Italia, dove intercettano e respingono i migranti che tentano di oltrepassarli.

Il nome di Generazione Identitaria compariva nel manifesto di Brenton Tarrant, autore dell’attacco terrorista alla moschea di Christchurch dove sono morte 51 persone.

(da Globalist)