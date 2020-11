DOPO AVER PASSATO UN’ESTATE A DIRE CHE LE COSE NON SAREBBERO PEGGIORATE, ORA DICE CHE VA TUTTO MALISSIMO



Ad agosto Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. sosteneva convinto che “le bare di Bergamo non ci saranno più″.

Ora invece afferma: “Siamo di fronte a una situazione difficle e c’è molto disordine. Non c’è un regia condivisa, mancano linee di indirizzo e soprattutto chi decide. Se si dice che l’Rt è importante, allora si poteva prevedere nel Dpcm che quando questo parametro sale oltre 1.5 si devono fare alcune cose, se sale ancora altre cose e così via. Ora servono misure precise che non lascino libera interpretazione alle Regioni. Per ora però solo tanti annunci, ma poche decisioni vere”.

“Avevamo già detto 2-3 settimane fa che la situazione in alcune città e Regioni stava diventando difficile e andavano poste limitazioni a livello di città o anche di quartiere per limitare i contatti. Questa era la strada”, rimarca l’infettivolgo.

“In momenti di emergenza come questi serve sangue freddo - chiosa Bassetti - e non vedo questo atteggiamento. Inizio a preoccuparmi perché la situazione negli ospedali si fa più difficile. Va detto che non è così in tutte le Regioni, ecco perché non possiamo avere un’unica misura valida per tutta l’Italia. Ora servono decisioni condivise”.

(da Globalist)