UNA VERGOGNA PER LA LIGURIA E PER IL MONDO CIVILE: DIMETTITI, ALTRO CHE ORA DIRE DI ESSERE STATO FRAINTESO



Volevo ringraziare il governatore della Liguria Toti per la sensibilità dimostrata in questo post, nel quale sostanzialmente dice che i morti anziani creano dispiacere ma neanche tanto, perché “non indispensabili allo sforzo produttivo”.

Davvero una bella immagine, piena di sensibilità e solidarietà, che racconta al meglio una certa idea cinica e “mercantile” cara ai sovranisti. Neanche Briatore si sarebbe mai spinto a tanto.

Complimenti a Toti, ma soprattutto a quei geni liguri che poche settimane fa lo hanno rieletto con percentuale bulgara. Se quando si va a votare scegliete i Toti e i Fontana, poi non lamentatevi. Mal voluto non è mai troppo.

Andrea Scansi