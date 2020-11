“E’ IN GIOCO LA TENUTA DEL SISTEMA SANTARIO”



“Servono misure più drastiche per riuscire a piegare la curva epidemica e per consentire a tutti gli italiani di essere curati”: lo ha detto all’ANSA il presidente della Federazione degli ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli

Il riferimento non è a un vero proprio lockdown, rileva, in quanto “la chiusura delle attività commerciali crea un profondo disagio economico”, ma secondo Anelli dei provvedimenti drastici sono tuttavia necessari.

“Da settimane - ha aggiunto - continuiamo a dire che la curva, per come si è impennata, non ci lascia tranquilli e che, se continua così, ben presto negli ospedali prima non avremo più posti da dedicare ai malati non Covid e poi ai pazienti Covid”.

Chiede invece il lockdown “immediato” l’Ordine dei Medici di Torino, “un provvedimento drastico ma assolutamente necessario a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria”.

Dopo le “numerosissime richieste e segnalazioni ricevute nelle ultime ore da medici ospedalieri e di medicina generale. Siamo consapevoli che il provvedimento causa enormi disagi - dice il presidente Guido Giustetto - ma è in gioco la stessa tenuta del sistema sanitario”.

(da agenzie)