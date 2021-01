BRIAN SICKNICK ERA IN SERVIZIO DAL 2008 PRESSO LA POLIZIA DEL CAMPIDOGLIO… IL FRATELLO: “E’ MORTO DA EROE”



Si chiamava Brian D. Sicknick, aveva 40 anni e prestava servizio come poliziotto a Capitol Hill: è lui la quinta vittima legata all’assalto dei manifestanti pro-Trump al Congresso statunitense consumatasi il 6 gennaio a Washington Dc.

L’agente di polizia era rimasto ferito durante gli scontri ed è deceduto dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte.

A confermarlo è giunta la polizia del Campidoglio, affermando che il ferimento di Sicknick è avvenuto “mentre si scontrava fisicamente con i manifestanti”. Tornato in caserma, ha avuto un collasso ed è crollato. Trasportato in ospedale, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto alle 21.30 di giovedì 7 gennaio.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, Sicknick era entrato a far parte della Polizia del Campidoglio nel luglio 2008. CBS News ha riferito che Sicknick era un veterano e aveva 40 anni. I funzionari della polizia riferiscono che indagheranno sulla morte dell’agente.

Il fratello dell’agente Sicknick ha rilasciato la seguente dichiarazione ad ABC News: “Dopo una giornata trascorsa a combattere per la sua vita, Brian è morto da eroe. Vorrei ringraziare tutti i fratelli e le sorelle delle forze dell’ordine per l’incredibile sostegno che hanno dimostrato alla mia famiglia. Speriamo che la nostra privacy possa essere rispettata in questo momento di dolore. Grazie”.

“L’intero dipartimento della United States Capitol Police esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell’agente Sicknick per la loro perdita, e piange la perdita di un amico e collega”, ha fatto sapere la polizia di Capitol.

Le altre quattro persone che hanno perso durante l’assalto al Campidoglio erano tutti manifestanti: Ashli Babbitt, una veterana dell’aeronautica 35enne; Benjamin Phillips, 50 anni, arrivato da Ri, in Pennsylvania; Kevin Greeson, 55 anni, di Athens (Alabama); e Rosanne Boyland, 34 anni, giunta da Kennesaw.

(da agenzie)