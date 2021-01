IL WALL STREET JOURNAL, VOCE DI SPICCO DEI REPUBBLICANI, LO HA INVITATO A DIMETTERSI



La Casa Bianca è alla deriva ed anche i fedelissimi abbandonano Trump.

Ultima (per ora) a lasciare Betsy DeVos, ministro dell’Istruzione, una delle donne di punta dell’amministrazione e beniamina della destra religiosa.

“Se hai a cuore l’istruzione pubblica e la democrazia stai attento a Betsy DeVos”, scrisse il Los Angeles Times in un’editoriale dopo la sua nomina, rendendola ancora più forte agli occhi di The Donald e del suo elettorato. Lei il presidente lo ha sempre difeso, ma dopo l’attacco al Campidoglio anche lei, come molti altri, ha capito che era il momento di lasciare la nave che affonda.

Poco prima di lei se ne era andata un’altra esponente di punta, Elaine Chao, (“i disordini mi hanno profondamente turbato”), ministro dei Trasporti e moglie di Mitch McConnell - il potente capo dei senatori repubblicani (altro fedelissimo che ha abbandonato il capo di fronte all’impossibile richiesta di una sorta di golpe istituzionale) - e prima di lei avevano abbandonato una decina di alti funzionari della Casa Bianca.

Nella sua lettera di dimissioni DeVos scrive che le azioni dei manifestanti sono “inconcepibili” e mette sotto accusa direttamente il presidente uscente. “Non ci sono dubbi sull’impatto che la sua retorica ha avuto sulla situazione e questo è per me il punto di svolta”.

La ministra dimissionaria, oltre alle sue ripetute posizioni a favore delle scuole private, è una voce molto ascoltata tra i repubblicani anche per le sue conoscenze e frequentazioni. Figlia e moglie di un miliardario è la sorella di Erik Prince, il fondatore di Blackwater, la società di contractor privati (nel 2007 coinvolta nello scandalo per la strage di 17 civili iracheni) che è uno dei grandi finanziatori del Grand Old Party. DeVos era stata confermata ministro al Senato nel febbraio 2017 dopo un voto molto contestato, risolto da quello decisivo del vice-presidente Mike Pence.

Tra i funzionari che hanno lasciato nelle ultime 48 ore ci sono anche nomi meno conosciuti al grande pubblico ma che occupavano posizioni di grande rilievo nella macchina della Casa Bianca, compresi alcuni dei consiglieri a fianco di Trump dalle prime ore del suo mandato. Come Mick Mulvaney, inviato speciale di Trump in Irlanda del Nord (ed ex capo dello staff della Casa Bianca) che andandosene ha avuto parole di elogio per chi restava (“coloro che scelgono di rimanere, ho parlato con alcuni di loro, stanno scegliendo di rimanere perché sono preoccupati che il presidente possa mettere qualcuno di peggio al posto loro”).

C’è Matthew Pottinger, che era stato il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale dal 2019, uno dei maggiori esperti della Cina all’interno dell’amministrazione. Ci sono John Costello (responsabile della sicurezza informatica), Tyler Goodspeed (che dirigeva il White House Council of Economics), Stephanie Grisham, capo dello staff di Melania Trump e Rickie Niceta, segretaria della First Lady per gli affari sociali. Si è dimessa anche Sarah Matthews, vice addetta stampa di The Donald, finita spesso sotto accusa da parte dei grandi media americani, che si è detta “profondamente turbata da ciò che ho visto oggi”.

