IN REALTA’ IL PROFILO VIENE MOSTRATO DOPO AVER PREMUTO IL TASTO “ACCETTA”… IL PIAGNISTEO DEGLI SPECIALISTI DI BUFALE E MACCHINA DEL FANGO



«L’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?» – è questo il messaggio che compare su Twitter, quando si arriva – attraverso la barra delle ricerche – sul profilo del quotidiano Libero, diretto da Pietro Senaldi, di cui Vittorio Feltri è editorialista.

A quanto pare, Twitter sospende Libero, limitatamente all’account della testata giornalistica italiana

Una delle giornaliste della testata, Azzurra Barbuto, ha commentato così – sempre via Twitter – quanto accaduto: «Limitato l’account di Libero. La censura si allarga velocemente ai giornali che non si assoggettano al pensiero unico. Democrazia è pluralismo di voci, non intolleranza nei confronti delle voci avverse. Non stanno colpendo Libero, stanno minando le fondamenta della democrazia».

Al momento, non si tratta di un vero e proprio ban di Twitter nei confronti di Libero, come quello riservato all’account personale di Donald Trump per intenderci: sebbene l’account non sia visibile, infatti, è comunque possibile per gli utenti visualizzare la sua timeline cliccando sul tasto di accettazione che prevede l’opzione di mostrare il profilo

L’azione di sospensione, apparentemente, sembra rientrare nelle restrizioni maggiori messe in atto – per policy – dal social network di Jack Dorsey a partire dall’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio.

Il problema non esisterebbe se le testate che veicolano notizie false fossero state fatte chiudere da tempo.

