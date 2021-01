IN 50 GIORNI CHI NON HA INTENZIONE DI VACCINARSI E’ SCESO DAL 38% AL 25%; COMINCIANO A CAGARSI ADDOSSO… IL 59% VUOLE LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA



Swg ha rilevato gli umori sulle vaccinazioni anti-Covid.

Se il 20 novembre 2020 il 37% degli intervistati dichiarava di non aver intenzione di vaccinarsi, questa percentuale è scesa il 18 dicembre 2020, attestandosi al 34%, per giungere infine all’8 gennaio al 25%, ossia un quarto. Insomma, la contrarietà nel tempo è andata via via diminuendo. Ma non solo.

Quanto allo spinoso tema dell’obbligatorietà vaccinale il 59% degli intervistati si dice complessivamente aperto all’obbligo vaccinale.

Di questi, il 29% è favorevole in toto, mentre il 30% è incline alla vaccinazione obbligatoria anti-Covid «solo nel caso in cui molti cittadini si rifiutassero di vaccinarsi». Il 28% degli intervistati rigetta in qualsiasi caso l’idea di un obbligo vaccinale, mentre il 13% è indeciso.

Infine, sul fronte della percezione dell’andamento del piano vaccinale, la divisione è netta. Escluso un 12% degli intervistati che non si esprime, il 44% sostiene che questa stia procedendo «bene» (il 5% «molto bene», il 39% «abbastanza bene»). E, infine, il restante 44% degli intervistati sostiene che l’andamento delle vaccinazioni stia andando complessivamente «male» («molto male» per il 13% e «piuttosto male» per il 31%).

(da agenzie)