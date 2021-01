CENTRODESTRA E RENZIANI POSSONO ARRIVARE AL MASSIMO A 156, MA DOVREBBERO ESSERE TUTTI PRESENTI E SENZA DEFEZIONI



Maurizio Gasparri , ospite di Zapping. snocciola i numeri del Senato, in vista delle comunicazioni di Conte, che avrà alla fine, pronostica, “158-160 voti”.

“Faccio il conto: 35 del Pd; 92 dei 5 stelle; il gruppo autonomie ne ha 8, perché il Presidente Napolitano purtroppo per ragioni di età non partecipa ai lavori da tempo; nel gruppo Misto, dove sono 29, 22 voteranno per Conte; aggiungo Nencini, che ha detto che è costruttore e siamo a 158. E un altro paio di Iv penso si dissoceranno…Ma i votanti non sono 321, oltre a Napolitano ci saranno altri assenti, è fisiologico…quindi prevedo che voteranno in 315-316, in questo caso la maggioranza è a 158-159”, sottolinea Gasparri.

Il centrodestra , insieme a tutti i renziani, arriva solo a 156, se tutti sono presenti; ovvero bastano 2 renziani che votino per Conte e due assenti e si precipita a 152.

(da agenzie)