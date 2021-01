“SIAMO RESPONSABILI, MA NON FESSI”… DI FRONTE A UN DIETROFRONT DI RENZI CHE TEME DI PERDERE DIVERSI SENATORI, I COSTRUTTORI CHIEDONO COERENZA



“Giustamente e con saggezza politica, il segretario del Pd Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare i confini della maggioranza. Ci sta perché pare che Renzi abbia deciso di adeguarsi ad un compromesso spinto dai suoi parlamentari. Ci sta perché le maggioranze più vaste sono e meglio è. Anche se nella mia esperienza politica ho visto maggioranze rilevanti franare e maggioranze esigue arrivare al traguardo.

Una cosa, però: nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle spalle dei “responsabili”. Se prima l’area di Governo era composta dai quattro partiti più alcuni responsabili, oggi l’area è fatta dai tre partiti più i responsabili, cui si aggiunge Italia Viva. Peraltro, sul piano elettorale, i “responsabili” hanno la stessa quantità di consensi di Italia Viva. Nessuno faccia scherzi. Non siamo i polli di “Renzi”. Attenti cari Conte e Zingaretti, lunedì potreste avere sorprese. Noi siamo responsabili ma non fessi. Il figliuol prodigo ritorna. Nessun vitello grasso. Alcuni di noi sono a dieta”. Lo afferma Clemente Mastella.

(da “Huffingtonpost”)