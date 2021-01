L’INSEGNANTE DICEVA DI AVERE UN DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE MA AVEVA FREQUENTATO UN ISTITUTO TECNICO



La supplente negazionista di Treviso, scoperta qualche giorno fa dopo le segnalazioni dei genitori, non era semplicemente una no-vax e no-mask

L’insegnante aveva mentito anche sul titolo di studio: Sabrina P. infatti, per entrare nelle liste per le supplenze annuali della scuola in Veneto, aveva mentito: è necessario un diploma di scuola magistrale ma lei ha frequentato un istituto tecnico.

È l’ultimo elemento che emerge dalla vicenda esplosa a Treviso a metà dicembre, conclusasi pochi giorni fa con l’allontanamento della donna dalla scuola elementare Giovanni XXIII e, a questo punto, dall’insegnamento in generale.

Sabrina P. era stata inserita nella scuola trevigiana con un contratto sperimentale anti-Covid, per supportare il corpo docente in caso di assenze prolungate.

Nelle due classi a cui era stata assegnata, però, aveva evidenziato comportamenti contrari alle regole adottate da tutti gli istituti.

Dopo la protesta dei genitori era stata sospesa.

Per circa un mese il procedimento disciplinare ha approfondito gli aspetti del caso, arrivando la scorsa settimana alla conclusione anticipata del contratto.

