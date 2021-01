FORZA ITALIA PERDE DUE VOTI: LA ROSSI E CAUSIN VOTANO PER CONTE, ANCHE NENCINI (ITALIA VIVA) VOTA SI’



La sliding door della crisi di governo, il voto a Palazzo Madama, è stata superata dal governo Conte. Sono stati 156 i senatori che hanno votato la fiducia all’esecutivo, i contrari 140 e gli astenuti 16. Maggioranza relativa, dunque, e non assoluta, che sarebbe stata raggiunta con il voto di 161 senatori.

Il ritardo nella lettura dell’esito del voto di fiducia al Senato è derivato dal caso Lelio Ciampolillo. L’ex senatore del Movimento 5 stelle, passato al gruppo Misto, è risultato assente alla prima e alla seconda chiama.

Ha chiesto di esprimersi, tuttavia, quando le votazioni si erano appena chiuse. Trattandosi di un voto importante per la stabilità del governo, la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha deciso di delegare ai questori la scelta sul suo voto.

Dopo circa 20 minuti di attesa, senza conoscere l’esito della consultazione dei questori sul caso Ciampolillo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Madama, consapevole di aver ottenuto la fiducia, ma con un margine molto risicato.

La presidente Casellati ha consentito sia a Ciampolillo che a Riccardo Nencini di potersi esprimere. «Abbiamo visualizzato le immagini e i senatori Nencini e Ciampolillo hanno espresso la volontà di votare prima della chiusura del voto». Nencini e Ciampolillo hanno espresso la loro fiducia all’esecutivo. La seduta è tolta alle ore 22.35.

(da agenzie)