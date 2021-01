LA UE STIGMATIZZA LE VIOLENZE, FDI VOTA CONTRO, LA LEGA SI ASTIENE… LA SEDICENTE “DESTRA DELLA LEGALITA’” NON CONDANNA I CRIMINALI… FORZA ITALIA VOTA SI’



Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, i sovranisti italiani eletti al Parlamento europeo non condannano le violenze di Capitol Hill. Fratelli d’Italia vota contro, la Lega si astiene nel voto su un emendamento alla risoluzione sulla politica estera dell’Ue, presentato dal tedesco David McAllister del Ppe (Cdu, partito di Merkel).

L’emendamento schiera nettamente l’Eurocamera su una posizione di condanna dell’insurrezione da parte dei supportes di Donald Trump il 6 gennaio scorso al Congresso Usa.

Votano a favore gli eletti di Forza Italia, insieme al Pd, al M5s e la gran parte delle forze politiche presenti all’Europarlamento. Il testo passa a larga maggioranza con 523 sì, 90 no, 65 astenuti.

Ecco l’emendamento:

Il Parlamento europeo “condanna con la massima fermezza l’attacco perpetrato al Congresso degli Stati Uniti da un gruppo di rivoltosi incitati dalle teorie cospirative del Presidente Donald Trump e dalle accuse infondate di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020; confida nel fatto che gli Stati Uniti garantiranno un pacifico passaggio di poteri al Presidente eletto Joseph Biden e alla vicepresidente eletta Kamala Harris; è allarmato per l’ascesa del populismo e dell’estremismo su entrambe le sponde dell’Atlantico e sottolinea l’urgente necessità di difendere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto a livello globale”.

“Gli europarlamentari della Meloni hanno votato contro un emendamento di condanna dell’attacco perpetrato al Congresso degli Stati Uniti lo scorso 6 gennaio, mentre quelli di Salvini si sono astenuti. Incredibile ma vero, con questo voto al Parlamento europeo Fratelli d’Italia e Lega perdono l’occasione di esprimere, nel giorno della proclamazione di Biden, la doverosa solidarietà al popolo americano e rinnegano, al contempo, anche la difesa di alcuni valori intrinsechi nella alleanza Usa-Ue: quelli della democrazia, del rispetto delle sue istituzioni e dello Stato di diritto a livello globale”, commenta il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo

“Nell’emendamento – continua - si confidava inoltre nel fatto che gli Stati Uniti possano garantire un pacifico passaggio di poteri al Presidente eletto Joe Biden e alla vicepresidente eletta Kamala Harris. Per fortuna in Europa questo emendamento è passato grazie a una schiacciante maggioranza: il Parlamento europeo lo ha approvato con 523 voti, 90 contrari e 65 astensioni. Sui valori della libertà, della democrazia e del multilateralismo non possono esserci distinguo o eccezioni: la Lega e Fratelli d’Italia con questo loro voto hanno gettato la maschera. Queste incomprensibili posizioni dovrebbero far riflettere tutte quelle forze moderate, europeiste e atlantiste su quanto non ci sia spazio per le loro sensibilità sotto l’ala protettrice ultrasovranista: o si finisce orbaniani o, peggio ancora, amici di Jake Angeli”.

